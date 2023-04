Acqua, Viva Servizi premia gli studenti delle scuole

E’ il 30 aprile il termine per inviare le foto a [email protected] circa gli esperimenti sul tema della capillarità che le classi delle scuole dei 43 comuni serviti da VivaServizi potranno effettuare in gruppo. DidatticaViva.it infatti è il portale dedicato alla didattica dell’acqua di Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Ancona. Attraverso le pagine del portale e dei relativi social network, didatticaviva.it vuole offrire un’esperienza di approfondimento per insegnanti e ragazzi e famiglie all’importante tema dell’acqua pubblica. Per questo concorso la sfida è comprendere ed interpretare a proprio modo il fenomeno della capillarità. I partecipanti dovranno realizzare una versione dell’esperimento sulla capillarità e scattare tre foto, del momento della realizzazione, dello svolgimento e ad esperimento concluso inviandole via e-mail. Tra tutte le foto ricevute dalle singole classi quelle risultate vincitrici riceveranno un premio in denaro, rispettivamente di 1.000, 800 e 600 euro, da poter utilizzare per acquistare materiale scolastico.

La capillarità è un fenomeno molto curioso, tipico di alcuni fluidi, tra cui l’acqua. È l’insieme di fenomeni dovuti alle interazioni fra le molecole di un liquido e un solido sulla loro superficie di separazione. Le forze in gioco che si manifestano sono tante, tra cui la coesione, l’adesione e la tensione superficiale.