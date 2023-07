Acquambiente Marche, riconfermato tutto il cda

Durante l’assemblea dei soci di Acquambiente Marche si è provveduto alla nomina del cda in scadenza. Il presidente Massimo Palazzesi è stato riconfermato alla guida della multiutility che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato e potrà contare nuovamente sui consiglieri uscenti Lara Sarnari (Filottrano), che lo affiancherà anche come vicepresidente, Gilberto Chiodi (Cingoli) e Franco Fanelli (Sirolo).

"Acquambiente Marche è quindi pronta a nuove sfide che i vertici sapranno affrontare con fermezza per ottenere un ulteriore salto di qualità, rendendo ancora più dinamica ed efficiente l’azienda. A settembre verrà fatta la gara di appalto per la realizzazione del nuovo impianto fognario di Filottrano – spiega una nota – Un intervento atteso che andrà a risolvere le criticità emerse negli ultimi anni. L’opera, il cui costo si aggira sui 6 milioni e 900 mila euro, sarà finanziata per 3 milioni e 750 mila euro con i fondi del PNRR. Una volta assegnati i lavori l’intervento verrà presentato alla comunità filottranese con un’apposita assemblea pubblica. Inoltre si provvederà a breve al revamping del depuratore di Cingoli a Cerrete Colicelli per un costo complessivo di circa 3 milioni e 400mila euro, di cui 1 milione e 980mila finanziati dal Pnrr grazie all’impegno del governatore Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi".