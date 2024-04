Acquaroli al Consiglio sulla sanità. I cittadini potranno intervenire

Convocato per giovedì prossimo alle 17 il consiglio comunale aperto sulla sanità fabrianese, dopo le recenti polemiche tra maggioranza al governo della città e Regione. "Gli eventuali interventi della cittadinanza saranno commisurati in relazione all’andamento del dibattito consiliare" spiegano dal Comune. Prevista una diretta streaming. "Di concerto con il presidente della Regione Francesco Acquaroli – ha spiegato il sindaco - e con gli assessori regionali competenti, è stata individuata la prima data possibile. Sarà un’occasione importante per la città e il distretto fabrianese per discutere insieme ai rappresentanti politici e ai vertici della sanità regionale su quelle che rappresentano le maggiori preoccupazioni della sanità del nostro territorio. In primis, dell’ospedale Profili, il maggiore presidio ospedaliero delle aree interne della regione, i cui lavori di ristrutturazione e ampliamento non sono partiti. Così come della sanità territoriale, centrale in un territorio che ha un bacino di utenza vasto come il nostro, e che si trova in grande difficoltà. Ho chiesto anche – aggiunge il sindaco - al commissario straordinario Guido Castelli di poter essere presente per illustrarci lo stato dei finanziamenti previsti. Sarà un’opportunità per rappresentare le istanze di un intero territorio che merita di avere un ruolo centrale nelle politiche sanitarie regionali". Sul tavolo la questione dell’ala danneggiata dal sisma dal 2016 e ancora inagibile e la palazzina chirurgica da costruire ma per la quale non c’è ancora una data per l’avvio dei lavori nonostante la prima progettazione risalga a 8 otto anni fa.