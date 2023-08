"Acquaroli ascoltaci"

Il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia chiede un incontro al presidente della Regione, Francesco Acquaroli. "Abbiano chiesto un incontro con il governatore Acquaroli con una mail Pec da oltre 15 giorni, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta - fa sapere il Comitato - Abbiamo assistito a scene di irritazione e rabbia da parte dei cittadini nei confronti degli incolpevoli operatori del Cup che, incolpevoli delle imposizioni assurde, non possono prendere iniziative per lenire certe difficoltà".