Acquaroli blinda Bruschini: "Dimissioni? Non ha senso"

"Dimissioni di Bruschini? Non lo deve chiedere a me. Ma sicuramente noi non chiederemo le sue. È il direttore dell’Atim e in quanto tale deve tutelare la promozione della nostra regione. Non vedo il suo ruolo connesso ai voli. Anche perché, per legge, dare un contributo ai voli significa dare un contributo di Stato. E non si può fare. Atim e Regione devono solo promuovere il territorio". È chiara la posizione del governatore Francesco Acquaroli, che fa quadrato attorno al direttore Marco Bruschini, finito nelle ultime ore sotto il fuoco incrociato dell’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri, che accusa l’Atim di non aver rispettato un accordo commerciale per la promozione dei voli da 750mila euro, e del Pd, che con l’ex sindaco di Macerata e consigliere regionale Romano Carancini ne ha chiesto le dimissioni (oggi i dem hanno convocato una conferenza sul futuro del Sanzio, ndr). Senza entrare nel merito delle strategia commerciale della compagnia, che ad appena un mese dall’attivazione delle rotte italiane e straniere si è tirata indietro ("Mi sembra irreale quello che sta capitando", si è limitato a dire Acquaroli ieri alla stampa all’inaugurazione di un asilo nido a Pieve Torina), il presidente ha confermato che si è trattata di una scelta unilaterale di Aeroitalia, pur senza mai citarla. Ha chiarito, però, che "cercare di ricondurre tutto l’andamento dell’aeroporto a questi voli cancellati (riferimento a quelli per Bucarest, Vienna e Barcellona), sembra sminuire il grande lavoro fatto dal sistema aeroportuale, del Governo e della Regione con i voli di continuità che non possono essere messi in dubbio per legge. Sono stati assegnati tramite un bando pubblico e non per una scelta privata o unilaterale della Regione. La compagnia ha partecipato al bando, è stata l’unica, per erogare questo servizio, ma ricordo che ci sono norme che regolano fattispecie e imprevisti che possono capitare".

Alla domanda sulle possibili azioni legali verso Aeroitalia, Acquaroli ha riferito di essere stato decisamente impegnato nel weekend tra la visita della premier Giorgia Meloni e la firma dell’accordo di Coesione col Governo ad Acqualagna, di fatto glissando la risposta. Ha difeso invece le politiche di rilancio del Sanzio e i tanti voli disponibili oggi che "portano valore alla destagionalizzazione, al turismo, alle opportunità professionali, ai giovani e alle imprese. Se tante compagnie si avvicinano e investono nel rispetto delle leggi ne siamo felici".

Giacomo Giampieri

Intervista nel QN