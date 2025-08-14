Acquaroli:: "Confronti fissati. Mi sembra si voglia solo fare polemica"

ANCONA

"Ci sono dei confronti già stabiliti e che ci sono stati chiesti da sindacati, da associazioni di categoria, da corpi intermedi e altri soggetti. Il confronto lo voglio fare con le categorie nei confronti dei marchigiani, non è mai one to one". Lo ha detto il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, annunciando il primo confronto dei tre già in calendario: sarà il 28 agosto alla Uil Marche con il competitor dem Matteo Ricci. L’esponente del Pd sta chiedendo un dibattito aperto invitando l’esponente di Fratelli d’Italia a "non fuggire". Sempre il presidente della Regione dice: "Un’associazione, un giornale, una televisione, un sindacato ti chiama, ti sottopone delle domande a te o insieme ad altri candidati. E tu partecipi e rispondi. Io a questo non mi sono mai sottratto. Non so a cosa fa riferimento il candidato del Partito democratico, però diciamo che più che fuggire mi sembra che c’è una continua volontà di polemica. A me questo non piace". Intanto ieri è stato firmato, nella sede dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, l’Accordo per il riordino del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità nel territorio della bassa Valle del Foglia. A sottoscriverlo, Acquaroli, e il presidente dell’Unione, Palmiro Ucchielli, che è del Pd (in foto insieme).