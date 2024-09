Acquaroli si ricandida. Bilanci e nuove sfide. La festa di Ascoli trampolino per il voto

"Quattro anni di buongoverno – le Marche che crescono". È lo slogan che Fratelli d’Italia ha scelto per la Festa Tricolore che sarà ospitata ad Ascoli Piceno dal 6 all’8 settembre. Ma quella marchigiana non sarà una ‘semplice’ rimpatriata di partito, servirà a lanciare la sfida per le elezioi regionali del prossimo anno con la ferma convinzione di confermarsi alla guida di Palazzo Raffaello. E così, proprio l’8 settembre, nella giornata conclusiva della festa, il governatore Francesco Acquaroli annuncerà il suo impegno per un secondo mandato in attesa di conoscere qualem sarà lo sfidante (in pole l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Pd Matteo Ricci). E lo farà dopo tre giornate in cui verranno snocciolati i traguardi raggiunti senza dimenticare, "con estrena chiarezza" anche quello che non si è riusciti a concretizzare o a portare a termine. Ma certamente sarà anche il momento per rispondere alle accuse del centrosinistra e in particolare del Pd su temi come la sanità, le infrastrutture e il sistema economico regioanle.

Il concetto sarà molto chiaro: "Se è vero – dicono dal palazzo – che possono esserci cose da migliorare, è anche vero che portiamo a casa, sul piano delle infrastrutture, delle opere che fino a quattro anni fa erano ancora ferme". E un esempio arriva dalla cantierizzazione del collegamento diretto tra il porto di Ancona e l’autostrada o con i progetti avviati proprio per rafforzare lo scalo dorico.

Così come il centrodestra non ci sta a essere bacchettato in tema di sanità, che gestisce da quattro anni, di cui due vissuti in piena pandemia. Insomma, la linea è: niente lezioni da chi ha gestito le sorti della Marche fino a quattro anni fa.

Il governatore Acquaroli, per annunciare la sua ricandidatura, avrà al suo fianco molti esponenti del governo come il ministro della Sanità Orazio Schillaci, che inizierà a saggiare le Marche in vista del G7 Salute che sarà ospitato ad Ancona dal 9 all’11 ottobre. Ovviamente ci sarano i parlamentari marchigiani e anche il segretario regionale del partito, Elena Leonari. "Sarà un appuntamento centrale per fare il punto sui 4 anni di buongoverno della Regione Marche a guida Acquaroli e centrodestra – spiega Leonardi, senatrice e coordinatrice di Fdi Marche – una regione che finalmente sta uscendo dall’isolamento a cui era stata relegata da trent’anni di sinistra e che grazie soprattutto al netto cambio di passo impresso dal Governo Meloni sta ricevendo le risposte tanto attese. Pensiamo alla ricostruzione post-sisma e post-alluvione, allo sblocco delle infrastrutture, agli investimenti che mai erano stati destinati alla nostra regione, ai provvedimenti su scala nazionale, un’attenzione importante che va a rafforzare l’azione dell’amministrazione del presidente Acquaroli. Racconteremo la nostra visione per lo sviluppo e il rilancio delle Marche, un lavoro che stiamo condividendo con le comunità, sostenuto anche dai risultati delle ultime elezioni europee e quelli alle elezioni amministrazione, che hanno visto il centrodestra vincere in tutto il territorio. La Festa Tricolore – conclude Elena Leonardi – sarà un’ulteriore occasione per confrontarsi direttamente con i cittadini su quanto stiamo facendo e sulle sfide future, da sempre il confronto con le comunità è per noi il motore della nostra azione politica e stiamo lavorando a ogni livello per garantire un futuro sempre migliore alle Marche, all’Italia e all’Europa".