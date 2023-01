Acquaroli: "Tratte verso Roma, Milano e Napoli"

"Poco fa ho firmato il decreto per convocare la Conferenza dei servizi, su delega del Ministro alle Infrastrutture che ringrazio, volta a definire i dettagli per l’avvio dei collegamenti aerei che da Ancona porteranno a Milano, Roma e Napoli". Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Illustreremo il progetto di continuità territoriale il prossimo lunedì a tutti i soggetti coinvolti - aggiunge - per definire insieme numero e orari dei voli e il contenuto degli oneri di servizio pubblico previsti dall’accordo. Ricordo che per attivare queste tratte, fondamentali per lo sviluppo turistico, sociale ed economico della nostra regione, anche in ottica di aeroporto di scalo e collegamento fra destinazioni, la Regione e il Governo hanno stanziato rispettivamente oltre 9 milioni di euro in tre anni" conclude il governatore.

Per il Sanzio in arrivo i fondi e e tratte importanti per poter finalmente rilanciare lo scalo dorico.