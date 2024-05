Acquazzone e grandine, schianto con due feriti. I vigili del fuoco mettono piante in sicurezza

Acquazzone e grandine in tarda mattinata: schianto in via San Francesco con due feriti, fortunatamente non gravi. Attorno alle 12 è comparsa la prima grandine mista a pioggia con diversi interventi dei vigili de fuoco per la messa in sicurezza di piante. Alle 13,40 in via San Francesco, incrocio con via Raffaello Sanzio lo schianto. Due i feriti, marito e moglie stranieri portati per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Urbani. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco, automedica e Croce Verde.