Acque reflue nei campi, denunciati i dirigenti della società partecipata

Gli ultimi interrogatori di garanzia hanno messo la parola fine alle indagini a carico dei vertici della società partecipata che gestisce l’impianto fognario al servizio del Comune di Filottrano.

Sono stati denunciati i due presidenti della società partecipata in carica dal febbraio 2016, unitamente al direttore tecnico in carica dal 2018: rischiano la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 65mila euro prevista per il reato di inquinamento ambientale colposo.

Erano accusati di non aver eseguito le manutenzioni delle linee fognarie e degli scolmatori, e di non aver riparato i guasti alle condotte schiacciate e spaccate, cagionando di conseguenza l’inquinamento dei terreni e dei fossi a sud-est del centro storico del comune. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona e condotte dal Nipaaf di Ancona e dal Nucleo Carabinieri Forestale di Jesi San Marcello, erano iniziate nel 2019 a seguito di una serie di esposti da parte di cittadini residenti a Filottrano, i quali evidenziavano frequenti sversamenti di acque reflue maleodoranti nel versante sud-est dell’abitato, sui terreni e sui fossi naturali dislocati lungo la linea 2 delle fogne.

Gli accertamenti, che hanno riguardato l’impianto di depurazione entrato in funzione nel gennaio 2017, si sono poi concentrati sulle condizioni della rete fognaria di servizio, accertando che le acque reflue provenienti dal Comune, invece di essere collettate al depuratore, venivano in gran parte disperse lungo i campi e i fossi delle aree rurali comunali.

Inefficienze attribuibili, secondo l’accusa, a gravi errori di progettazione della rete e ad una scarsa manutenzione della rete fognaria e degli sfioratori, per i quali non era neanche stata richiesta la prescritta autorizzazione. Non esisteva un programma di manutenzione dei manufatti, e in molti casi questi erano stati completamente abbandonati, invasi da vegetazione che rendeva impossibile alle maestranze raggiungere i siti per eseguire la necessaria manutenzione.

Anche i lavori di ripristino dei guasti erano stati eseguiti solo parzialmente, nonostante, stando a quanto emerso dalle indagini, fossero disponibili soluzioni tecniche alternative e fondi assegnati. Dal 2019 al 2023 i Forestali, assieme all’Arpam hanno eseguito numerosi sopralluoghi, campionamenti ed analisi su quattro scolmatori al servizio della linea 2 e sui terreni circostanti i manufatti, rilevando continui sversamenti ed elevate concentrazioni di inquinanti organici nel suolo, quali Escherichia coli, Azoto ammoniacale e Tensioattivi, di molto superiori ai limiti tabellari previsti dal codice dell’ambiente.

