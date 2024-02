Acquedotti, ecco l’anello a prova di sisma

CASTELFIDARDO (Ancona)

Il terremoto del 2016 e i cambiamenti climatici, in particolare i lunghi periodi di siccità, hanno aggravato le criticità idriche del centro-sud delle Marche, causando disagi alla popolazione, talvolta costretta a razionamenti e interruzioni di acqua potabile. Per ovviare alla situazione Acquambiente Marche e Ciip spa hanno sviluppato con altri gestori il progetto dell’anello acquedottistico antisismico dei Sibillini, presentato ieri alla presenza del ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, del governatore Francesco Acquaroli e del commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. L’obiettivo è ambizioso: risolvere le criticità legate al fabbisogno idrico delle comunità che vivono nelle province di Ascoli, Macerata, Fermo e nella parte meridionale della provincia di Ancona, attraverso l’interconnessione dei sistemi acquedottistici degli Ato 3, 4 e 5 con collegamenti idraulici dall’entroterra fino alla costa. Il costo complessivo delle opere è di circa 500 milioni e sarà sostenuto con dei finanziamenti pubblici, dunque gli utenti non avranno aumenti delle tariffe praticate dai gestori. "È un’opera a prova di futuro – ha detto il ministro Pichetto Fratin –, un progetto che mette in comune le risorse idriche dei territori per una risposta collettiva e condivisa. Oltre ad affrontare la criticità idrica, questo approccio mette in risalto la capacità imprenditoriale delle aziende del territorio". "Ora lo scambio della risorsa idrica non è possibile, perché non ci sono collegamenti: attraverso l’interconnessione dei sistemi acquedottistici e il potenziamento delle fonti di approvvigionamento, invece, in casi di emergenza l’acqua sarà ripartita in base al fabbisogno e sarà garantita a tutte le comunità – ha spiegato Castelli –. Il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio idrico coprirà 134 Comuni e 778mila abitanti, circa la metà della popolazione marchigiana". Gli interventi prevedono anche il reperimento di nuove fonti di approvvigionamento (un esempio è la risorsa idrica individuata nel nuovo campo pozzi di Grottaccia, a Cingoli), la realizzazione di collegamenti con condotte in acciaio per interconnettere i diversi sistemi acquedottistici, il completamento delle infrastrutture e la costruzione di serbatoi di accumulo per garantire grandi volumi di soccorso in condizioni di emergenza. Castelli ha annunciato anche la digitalizzazione delle condotte idriche (per 28 milioni di euro) per ridurre, in caso di intervento, i sacrifici per la popolazione.