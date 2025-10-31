Acquedotto colabrodo, i timori dei residenti: "Quello è eternit?"

Acquedotto colabrodo: "Negli ultimi trenta giorni sono state quattro le rotture, di cui la penultima il 24 settembre, poi riparata il 14 ottobre. Intervengono continuamente tagliando e creando una sorta di bypass, ma mi chiedo, ci sono forse fibre di amianto che finiscono nell’acquedotto?". A domandarlo è Mauro Marcelli, dalla frazione Belvedere. La conduttura di Montenero attraversa il suo campo, invaso dall’acqua "almeno quattro volte negli ultimi sette anni. Con i costi di tutte le riparazioni effettuate negli ultimi anni avremmo potuto pagare una nuova conduttura. L’acquedotto della sorgente di Montenero – aggiunge – con un tubo da 30 centimetri porta l’acqua dalla frazione Belvedere al capoluogo Fabriano, per una distanza di circa 18-20 chilometri. Fu costruito all’inizio degli anni ‘70: negli ultimi anni, nel solo tratto Serradica ’Valico della Montagna’, dove poi la provinciale scende a Belvedere e a Campodonico, su una lunghezza di tre chilometri, si sono registrate rotture per una quindicina di volte". Preoccupazione tra i residenti per l’eventuale presenza di eternit nelle tubazioni e nei giunti di raccordo tra tubo e tubo, che paiono ormai logori. Secondo Marcelli "sarebbe opportuno realizzare una nuova conduttura lungo la strada provinciale, dal valico della montagna fino al cimitero di Serradica, portando fuori dal paese la struttura, che attraversando varie volte il fiume serpeggia dentro l’abitato. Qui ogni volta si rattoppa la perdita con dei giunti nuovi: che ne è della limatura e dei frammenti delle tubazioni rotte? Non è una situazione pericolosa?".