"Acquedotto colabrodo? Sì, è eternit"

"Rifaremo l’intera condotta così da scongiurare definitivamente il problema delle rotture segnalate". Così VivaServizi dopo la protesta di un lettore del Carlino, che ha subìto per la quarta volta in sette anni una rottura della conduttura che scende verso Fabriano. "Siamo ovviamente consapevoli della problematica sollevata dal cittadino e segnalata dal Carlino – spiegano da VivaServizi –. Vogliamo rassicurare che è previsto un progetto di rifacimento dell’intera condotta, così da scongiurare definitivamente il problema delle rotture segnalate. Viva Servizi gestisce un totale di 5.200 chilometri di condotte per l’approvvigionamento di acqua potabile nel territorio servito dei 43 Comuni, per la maggior parte installate circa 50 anni fa e che quindi necessitano di sostituzione. Conclusa la fase di progettazione – aggiungono – procederemo poi con l’appalto e la realizzazione dei lavori. Ci scusiamo per il disagio con i cittadini coinvolti, ma vogliamo tranquillizzare tutti che non vi è alcun pericolo per la salute. Viva Servizi continuerà a monitorare la situazione".

Il cittadino, Mauro Marcelli, nel denunciare l’acquedotto colabrodo, aveva infattio espresso preoccupazione per la conduttura in amianto che, quando si verificano queste perdite, viene tagliata dal personale di VivaServizi con tutti i dispositivi di protezione del caso, e poi collegata a quella nuova in plastica. Che fine fanno le fibre di amianto?, chiedeva Marcelli. "In merito alle preoccupazioni relative alla presenza di tubazioni in eternit – replicano da VivaServizi –, si precisa che, secondo le più recenti evidenze scientifiche, tali materiali non rappresentano un rischio per la salute umana quando utilizzati per il trasporto di acqua potabile. Si precisa inoltre che nel Comune di Fabriano solamente 7,6 km, su 500 di rete cittadina, sono in eternit, mentre il resto delle tubazioni sono in ghisa, acciaio, Pead e Pvc".

Mauro Marcelli vive nella frazione Belvedere e domenica scorsa ha dovuto allertare di nuovo il pronto intervento per una rottura. La conduttura di Montenero attraversa il suo campo invaso dall’acqua. "Con i costi di tutte le riparazioni effettuate negli ultimi anni avremmo potuto pagare una nuova conduttura", ha commentato al Carlino.