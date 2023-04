Acquerello, 88 Paesi coinvolti per la kermesse dedicata all’arte

Ai nastri di partenza FabrianoInAcquarello. Quest’anno sono più di 88 i Paesi del mondo che hanno cooperato con gli organizzatori di InArte, nel lunghissimo lavoro di preparazione dell’evento, iniziato a giugno scorso quando sono stati resi pubblici i nomi dei 120 referenti internazionali per coordinare l’appuntamento 2023. In mostra, prima a Bologna, dal 23 al 25 aprile, poi varie tappe in Italia sino a Fabriano, dal primo maggio, 1.200 opere suddivise in due collezioni di diverso formato, tutte dipinte su carta, più una terza mostra digitale che rappresenta la totalità delle opere e sarà testimonianza degli stili internazionali, per l’iniziativa giunta alla sua 14esima edizione. "A Bologna - annuncia la curatrice Anna Massinissa - incontreremo i grandi maestri ed i produttori di materiali di qualità, svolgeremo le sessioni tecnico artistiche del convegno e rinnoveremo il nostro impegno di arte solidale, ecologica, innovativa. Qui nella piazza e nei luoghi d’arte, insieme alle istituzioni, alla cartiera Fabriano, ai mastri artigiani cartai fabrianesi, svolgeremo tutta la parte istituzionale e gioiosa del progetto di Arte Relazionale cui FabrianoInAcquarello è da sempre legato. La painting holiday accompagnerà gli artisti anche nei territori e nei borghi dell’Appennino Marchigiano". Dal 1 luglio al 20 agosto, si svolgerà la seconda sessione di FabrianoInAcquarello, con l’allestimento delle 1.200 opere. Previste residenze artistiche tra Fabriano, Genga e Serra San Quirico, con performances, laboratori e "prezioso tempo di amicizia e creatività" secondo gli organizzatori.