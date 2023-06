Acquisizione e restyling per l’area di via San Francesco

Per sostenere l’aumento del traffico dovuto all’apertura di nuove attività commerciali, ricettive e di pubblico spettacolo, il Comune anticipa l’acquisizione e riqualifica il parcheggio di via San Francesco. Il parcheggio, situato in una proprietà privata vincolata dalla Soprintendenza per la presunta presenza di tombe picene, come ce ne sono anche nell’area vicina, diverrà di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla variante al prg sirolese in fase di approvazione. Con la riqualificazione è stata tagliata la vegetazione in eccesso, sistemati i canali di scolo delle acque, liberato il terreno e delimitati gli stalli con pali in legno e corde, poi posizionata la segnaletica e potenziata l’illuminazione pubblica, create le corsie e realizzata una seconda entrata per facilitare le manovre. A causa del suolo malagevole sono ammessi solo i veicoli fino a 3,4 tonnellate.

"E’ fondamentale per le attività commerciali sirolesi – dice il sindaco Filippo Moschella –. Con la razionalizzazione degli spazi sono stati creati altri 40 parcheggi per un totale di circa 165 stalli, utilizzati sia da coloro che si recano a Sirolo e, per la posizione strategica, anche da quelli che vanno a Numana. Ringrazio il primo cittadino numanese Gianluigi Tombolini: la sinergia fra i due comuni ha determinato la firma del primo accordo della storia per l’erogazione di alcuni servizi estivi intercomunali, fra cui l’utilizzo gratuito del parcheggio sia da parte dei sirolesi sia dei numanesi in possesso dei pass verde, rosa, giallo e bianco". I lavori di riqualificazione sono stati eseguiti in gran parte dai dipendenti comunali, coordinati dal responsabile dell’Ufficio tecnico, l’ingegner Corrado Francinella, e da una ditta locale.