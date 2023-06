Acquista abbigliamento sul web: è una truffa

Navigando in rete vede in un sito specializzato nell’abbigliamento da donna dei capi che la conquistano: decide di acquistarli non immaginando potesse trattarsi di una truffa considerate le numerose immagini, ben realizzate. Versa quanto dovuto, una cifra che si attesta a una cifra di poco superiore ai 600 euro e si mette in attesa dell’arrivo del pacco. Passano alcuni giorni ma del pacco nulla. La donna, una quarantenne del posto, cerca di mettersi in contatto con il venditore e non riesce a farlo. A quel punto intuisce di essere finita nella fitta trama delle cyber truffe e dei raggiri on-line se i rivolge alla caserma alla vicina caserma dei carabinieri di Arcevia. I militari, avviate le indagini, le confermano che si tratta di truffa e arrivano ai responsabili.

A seguito degli accertamenti i carabinieri hanno identificato e denunciavato per truffa una donna di origini pugliesi, 40enne anche lei. Più articolato per la vittima sarà l’iter per ottenere i 600 euro perduti: dovrà tentare azione civile per recuperarli. Sono numerosi nell’ultimo periodo i casi di truffe online messe a segno del territorio della provincia di Ancona la raccomandazione delle forze dell’ordine è sempre quella di prestare estrema attenzione e verificare chi è il venditore.