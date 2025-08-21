Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAcquista un mobile online e ci trova dei buoni fruttiferi: valore 190mila euro. Trovati gli eredi
21 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Acquista un mobile online e ci trova dei buoni fruttiferi: valore 190mila euro. Trovati gli eredi

Acquista un mobile online e ci trova dei buoni fruttiferi: valore 190mila euro. Trovati gli eredi

Ne ha trovati 18, risalgono agli anni tra il 1992 e il 1994, per un valore nominale di 18 milioni di lire. Prima l’appello per rintracciare gli eredi e poi l’epilogo. Soddisfatto anche il venditore, un osimano

Nel corso del restauro di un vecchio mobile in legno acquistato online, Mauro Benzoni, residente a Crema, ha trovato buoni postali (foto generica)

Nel corso del restauro di un vecchio mobile in legno acquistato online, Mauro Benzoni, residente a Crema, ha trovato buoni postali (foto generica)

Per approfondire:

Osimo (Ancona), 22 agosto 2025 – Nel corso del restauro di un vecchio mobile in legno acquistato online, Mauro Benzoni, residente a Crema, ha trovato buoni postali intestati a due fratelli scomparsi: si è messo subito alla ricerca degli eredi. E li ha anche trovati il giorno dopo. Ecco come è andata.

Approfondisci:

Finisce con l'auto dritto dentro la chiesa davanti agli occhi increduli dei cittadini

Finisce con l'auto dritto dentro la chiesa davanti agli occhi increduli dei cittadini

Mobile acquistato da un venditore di Osimo

Aveva acquistato il mobile più di un anno fa su Subito.it da un venditore osimano.

In particolare all’interno erano conservati diciotto buoni postali fruttiferi risalenti agli anni tra il 1992 e il 1994, per un valore nominale di 18 milioni di lire, corrispondenti oggi a circa 190mila euro. “Vorrei fare un appello pubblico per rintracciare i due proprietari e restituire i titoli per consentir loro la riscossione”, scrive Benzoni, che si è rivolto anche all’associazione Asso Giustitalia.

Approfondisci:

Anche Portonovo invasa dall’alga tossica, nuovo divieto di balneazione: ecco i tratti interessati

Anche Portonovo invasa dall’alga tossica, nuovo divieto di balneazione: ecco i tratti interessati

E’ stata sporta denuncia ai carabinieri. I buoni risultano ancora validi ma sono nominali, intestati a due persone nate nel 1907 e nel 1911, decedute: Carlo e Francesca De Martino. Trattandosi di titoli fruttiferi intestati, la normativa prevede che possano essere riscossi solo dai diretti intestatari o da eventuali eredi legittimi. Per questo motivo, Benzoni aveva deciso di rivolgersi alle autorità, e lanciare il suo appello. Detto fatto. 

Trovati gli eredi

Sono bastate ventiquattro ore di tempo per vedere spuntare l’erede. L’8 agosto, il giorno dopo l’appello, nella caserma dei carabinieri di Lodi si è presentato uno dei due successori di Carlo e Francesca De Martino. I due fratelli avevano designato come beneficiari di 18 buoni postali fruttiferi emessi più di trent’anni fa due loro nipoti, uno nato a Belgioioso, in provincia di Pavia, e l’altro a Sondrio. I buoni erano stati acquistati tra il 1992 e il 1994. All’epoca valevano, in totale, 18 milioni e 200mila lire. Oggi, il calcolo degli interessi e la conversione nella nuova moneta hanno fatto lievitare la cifra a 181mila euro. Soddisfatto anche il venditore osimano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata