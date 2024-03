Acquista sul web due sportelli: era una truffa

Anche gli sportelli utilizzati di un’automobile fanno da esca in rete: truffato per 400 euro un 45enne arceviese. I carabinieri hanno denunciato per truffa un 20enne residente nel Lazio. Il giovane aveva pubblicato su un sito dedicato all’e-commerce un annuncio per la vendita di due sportelli di un’automobile. Il quaranticinquenne ha trovato quegli sportelli che facevano proprio al caso suo pensando di poter così sistemare la propria vettura danneggiata in un incidente a un prezzo accessibile. Ha trovato conveniente il prezzo richiesto dal presunto venditore e per accaparrarsi subito l’affare ha versato senza alcuna esitazione 400 euro sul conto corrente indicatogli dal presunto venditore. A quel punto il 20enne incassato il denaro è sparito, rendendosi irrintracciabile e non inviando nemmeno gli sportelli. Inutile per la vittima ogni tentativo di mettersi in contatto con lui. A questo punto il 45enne arceviese, resosi conto di essere stato truffato si è rivolto ai carabinieri della stazione di Arcevia i quali hanno avviato le indagini informatiche riuscendo in poco tempo a risalire al ventenne laziale tramite l’iban su cui era stata versata la somma e a denunciarlo per truffa. Più difficile sarà per la vittima recuperare i 400 euro perduti. Sono sempre più numerose le truffe messe a segno on line sul territorio arceviese e della compagnia di Fabriano che anche con incontri pubblici cerca d fornire suggerimenti e informazione per evitare di essere raggirati. Sa.fe.