Ad AdMed Marcello Veneziani e il disordine mediterraneo

Giornata ricca di eventi al ‘Festival Adriatico Mediterraneo’ di Ancona. Il personaggio più atteso è Marcello Veneziani, tra i maggiori intellettuali italiani, che nell’auditorium della Mole Vanvitelliana (ore 18.30, ingresso 10 euro) dialogherà con il giornalista Marco Ansaldo sul tema ‘Pensare il Mediterraneo al tempo del disordine globale’.

Saranno presentati gli scenari geoculturali legati al Mediterraneo e al suo versante adriatico, fra storia e attualità, nella definizione di una linea più europea che occidentale, e più mediterranea che europea.

La biglietteria sarà aperta dalle 17.30. Prevendita online fino a due ore prima dell’evento nei punti vendita Amat/Vivaticket e alla Casa Musicale in corso Stamira 68 (071 202588). Il programma odierno inizierà alla Mole (ore 17), nell’aula didattica e nella Sala Boxe, con ‘Le musiche e gli strumenti del Mediterraneo’, laboratorio a cura di Francesco Savoretti e Anissa Gouizi. Alle 20, nello spazio The Mole, il pubblico potrà ascoltare i ‘risultati’. Jam session finale dei partecipanti al laboratorio. Alle 17.30 il festival si sposta al Museo Archeologico, per l’incontro ‘I geni invisibili della democrazia. La cultura umanistica come presidio di libertà’, con Enzo Di Nuoscio. Capacità critica, autonomia di giudizio, difesa della persona umana e consapevolezza della fallibilità della conoscenza, inviolabilità della coscienza: sono i ‘geni invisibili’ della democrazia, senza i quali si materializzano i ‘demoni visibili’ dei suoi nemici, a rendere impossibile quella ‘rivoluzione democratica’ che sostituisce allo scontro tra le persone il confronto e il ricorso al dialogo. La cultura umanistica è la sentinella della nostra libertà. Investire sulla formazione umanistica forma menti critiche, per proteggere la democrazia.

La musica risuonerà nella corte della Mole (ore 21.30) grazie al concerto ‘Mediterranima’ di Stefano Saletti & Banda Ikona, organizzato in collaborazione con il Museo Omero.

Con Saletti (voce, bouzouki, oud, saz, chitarra) ci saranno Gabriella Aiello e Fabia Salvucci (voci), Gabriele Coen (clarinetto, sax soprano), Eugenio Saletti (voce, chitarra, bouzouki), Mario Rivera (contrabbasso, basso acustico) e Giovanni Lo Cascio (drums set, percussioni).

Ultimo appuntamento (ore 21.30) al Lazzabaretto Cinema con la proiezione del film ‘L’ultima isola’ di Davide Lomma, che documenta la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013.

Raimondo Montesi