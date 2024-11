Ad Agugliano chiude la banca. Offagna si batte per il medico

L’Anconetano è fitto di piccoli borghi che ogni anno combattono la tenenza nazionale dello spopolamento e soprattutto dell’impoverimento dei servizi che, con buona pace di chi resta attaccato al paesello, è una realtà contro cui i comuni stessi possono ben poco. Agugliano ne è un esempio. "Non preoccupa tanto il numero di abitanti, in lievissima flessione rispetto agli anni scorsi ma per un fatto, tutto nazionale, del calo di nascite – commenta il sindaco Paolo Perucci – quanto piuttosto i servizi che potrebbero venire a mancare. Ad esempio è di poco fa la chiusura dello sportello bancario in centro. Come Comune stiamo facendo il possibile per provvedere all’attivazione di un bancomat. Certo, la clientela non l’ha presa bene, così come, ma ormai diverso tempo fa, per lo spostamento del centro prelievi. Soprattutto i più anziani hanno dovuto organizzarsi per rivolgersi ai punti più vicini. Per il resto, la nostra Agugliano cerca di andare avanti a testa alta. Fino a non troppo tempo fa era paese privilegiato per gli anconetani che decidevano di prediligere la tranquillità e di stabilirsi qui". Sorge proprio vicino ad Agugliano il magnifico borgo quattrocentesco di Offagna che nel tempo ha subito diversi disagi. Addirittura l’anno scorso era rimasta senza medico e il sindaco Ezio Capitani aveva dovuto portare avanti una battaglia per farlo tornare. Poi aveva perso il supermercato e anche lo sportello bancario. "Offagna era stata inserita tra le zone carenti per l’assegnazione del medico convenzionato di base ed era questo il primo obiettivo per il quale ci eravamo battuti attraverso numerosi incontri con il commissario straordinario – conferma il primo cittadino che aveva firmato la determina per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria vacanti, da quando è andato in pensione il medico, perché il riconoscimento della zona carente è il presupposto indispensabile per il mantenimento di questo servizio". I commercianti locali poi si danno un gran da fare per non far perdere ai propri cari borghi l’identità laboriosa: nell’ultimo periodo le chiusure hanno pareggiato le aperture di negozietti soprattutto di abbigliamento e artigianato. Perdono invece i piccoli alimentari che, nonostante la richiesta degli anziani residenti, non riescono a resistere alla potenza dei centri commerciali posti nella periferia dorica, di cui la Baraccola è la massima concentrazione.

Silvia Santini