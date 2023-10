Ad alta tensione. Navi al Molo Clementino, progetto al ministero: "Ma alla fine si farà"

Il Molo Clementino resta al centro della strategia di sviluppo del porto di Ancona. L’amministrazione comunale prende tempo e il Dpss del porto finisce sul tavolo del Mit. Il ‘no’ secco con cui il sindaco Daniele Silvetti aveva chiuso la porta all’ipotesi del banchinamento grandi navi alla Rotonda è diventato un ‘nì’ e presto potrebbe trasformarsi in un ‘sì’ pieno qualora il Ministero non ponga vincoli e alla fine dovrebbe accadere proprio così: "Sull’impatto ambientale i timori sono infondati perché tutti i passaggi tecnici delle valutazioni ambientali sono stati fatti e sono favorevoli. In questo sono rassicurata e ciò dovrebbe essere anche per l’amministrazione. E comunque alla fine il molo si farà" ha detto Ida Simonella, promotrice della Commissione straordinaria di ieri sul Dpss. In caso di via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attesa entro i primi mesi del 2024, si potrà procedere alla progettazione definitiva e poi esecutiva e infine l’affidamento dei lavori che dovrebbero eventualmente durare tra i due e i tre anni.

Che la banchina per le grandi navi da crociera sia centrale nella strategia dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico lo si è capito dall’intervento del presidente Vincenzo Garofalo: "Il 6 novembre parte l’iter per l’elettrificazione delle banchine. Il progetto molo Clementino io l’ho ereditato e penso che se Ancona dovesse perdere le crociere verrebbe meno anche il suo posizionamento nell’ambito dei porti dell’Adriatico. Ormai in tutti i porti le navi da crociera arrivano molto vicino ai centri abitati. Dobbiamo farci trovare pronti e se necessario aumentare le banchine d’attracco per quelle navi. Detto questo, il progetto della ‘Penisola’ non è un capriccio, altrimenti il porto è destinato a morire, ma un progetto non esclude l’altro".

Intervento suffragato dalle parole del suo vice, Salvatore Minervino e dai tecnici dell’Ap che hanno confermato come si stia lavorando alla pianificazione del sistema cold ironing (elettrificazione delle banchine a navi spente) anche per il molo che dovrebbe nascere di fronte alla Fincantieri: "Stiamo lavorando dal 2022 assieme a Terna (operatore energetico, ndr) alla progettazione del Molo Clementino per adeguare la fornitura energetica per le navi che vi attraccheranno" ha detto l’ingegner Letizia Vecchiotti dell’Ap.

Stiamo parlando del Molo Clementino, ma il discorso riguarda tutto il documento di programmazione strategica del porto che il Comune avrebbe dovuto adottare e che invece si è protratto oltre e adesso finirà sul tavolo del Mit per gli eventuali pareri. All’interno di quel pacchetto, che lo ricordiamo riguarda tutti e 7 i porti dell’Adsp del Medio Adriatico, la questione del Molo è politicamente la più rilevante e la delibera di giunta firmata venerdì scorso dal sindaco Daniele Silvetti è stato oggetto di un duro scontro politico tra i due candidati a sindaco delle recenti elezioni comunali durante i lavori della Commissione richiesta da Ida Simonella: "Non aver portato l’adozione del Dpss in consiglio comunale è stato un atto scorretto – ha detto la candidato del centrosinistra – Se non eravate d’accordo sul molo perché non avete presentato una proposta alternativa entro i termini previsti? Non avete fatto e detto nulla, è inerzia o sciatteria? Ora mi chiedo quali saranno gli scenari futuri e cosa trasmetterete al Ministero. Con il via libera da parte della Regione il sindaco è rimasto solo nella filiera". Silvetti nella sua replica ha attaccato la Simonella: "Voleva fare la sua conferenza stampa, ma non mi venga a insegnare nulla. L’iter che noi abbiamo seguito è illegittimo e si vuole rivolgere alla magistratura? Faccia pure, noi non abbiamo una visione ideologica sulle crociere, vogliamo solo che ci sia un ente terzo (il Mit, ndr) che ci dica cosa fare. E poi chi vi dice che Msc crociere vuole lasciare Ancona?".