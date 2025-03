Ad Ancona congresso di Fratelli d’Italia il 15 marzo

Ad Ancona sabato 15 marzo congresso comunale di Fratelli d’Italia: si svolgerà alle ore 16 presso la Sala Box della Mole Vanvitelliana. Lo annuncia Fratelli d’Italia: il congresso, in linea con il regolamento ufficiale disponibile sul sito di Fratelli d’Italia (https://www.fratelli-italia.it/congressi-comunali/), prevede una prima fase di dibattito politico seguita dalla votazione che sancirà l’elezione del nuovo Coordinatore cittadino e del Direttivo comunale.

"Le candidature – fa sapere il partito – per la carica di Coordinatore cittadino dovranno essere inviate all’indirizzo mail ancona fratelli-italia.it entro e non oltre 7 giorni prima della data del Congresso e dovranno essere supportate da almeno il 25% degli iscritti al circolo locale".

"Ancona è una città centrale per il nostro progetto politico, e il congresso rappresenta un momento fondamentale per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio – dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia – La partecipazione e l’entusiasmo che stiamo riscontrando confermano che il nostro impegno per un governo serio e concreto trova sempre maggiore consenso tra i cittadini".

"Questo congresso – aggiunge l’europarlamentare Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di FdI – segna un altro passo importante nel radicamento del partito nella provincia di Ancona".