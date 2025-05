Ad Ancona il campionato interregionale taekwondo

Come ogni anno torna il Campionato Interregionale Marche di Taekwondo specialità combattimento. L’appuntamento si terrà al Pala Prometeo Estra Liano Rossini in Ancona sabato 10 e domenica 11 maggio, una struttura che si adatta perfettamente alle esigenze del Taekwondo moderno.

La competizione si svolgerà su due giorni di gara, sabato 10 maggio dalla ore 8.30 saranno in gara la categoria Cadetti, Junior e Senior dalla cinture colorate alle nere. Mentre domenica 11 maggio dalle 8.30 si affronteranno in gara le categorie dei più giovani dai 6 ai 12 anni.

La manifestazione, costituisce, in pratica, un confronto tra i migliori atleti di ogni regione; saranno, infatti, le selezioni regionali a contendersi la coppa di migliore squadra. Nel Taekwondo queste fasce d’età, garantiscono sempre uno spettacolo di alto livello tecnico. Saranno presenti circa 500 atleti in gara, selezionati tra i migliori d’Italia.

"Il Campionato Interregionale Marche è una competizione attesa dalle società di tutta Italia – spiega Marco Porcarelli presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Taekwondo -. In primis per la capacità organizzativa presente nella regione e non ultimo per la bellezza della Marche e della Città di Ancona. Gli atleti da tutta Italia utilizzano il Campionato Marche come banco di prova per le competizioni più importanti".