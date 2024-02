Addetto al magazzino per ingrosso ricambi auto

Un addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Data scadenza: 26/02/24. Codice offerta 204862/6. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione. marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona @emarche.it. Tel: 071/2137532. Ingrosso ricambi auto ricerca per la sede di Ancona un magazziniere con o senza esperienza. Mansioni: gestione magazzino ingrosso ricambi auto, moto e veicoli industriali, gestione ordini clienti e fornitori. Richiesta attitudine a lavorare in autonomia, conoscenza scolastica di lingua inglese e conoscenze informatiche. Titolo di studio: diploma di scuola superiore. Preferibile domicilio Ancona e limitrofi. Tempo determinato trasformabile, rinnovabile o apprendistato. Tempo pieno (40 ore settimanali - 8,45/12,45 + 15/19). Inviare il curriculum a a.p.services@tiscali.it.