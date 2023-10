Addetto all’accoglienza per un’attività turistica

Un addetto all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Data scadenza: 271123. Codice offerta 5229141. Centro per l’impiego: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 0719959104. Rapporto lavoro: borsa di ricerca. Attività turistica con sede a Corinaldo è disponibile a ospitare per borsa ricerca un addetto all’accoglienza di visitatori e promozione dell’offerta turistica territoriale, dell’uno e dell’altro sesso. Età 1835 anni. Laurea preferibilmente in discipline turistiche. Sarà impiegato nella gestione dell’accoglienza e illustrazione dei servizi, accoglienza del clientevisitatore, accoglienza desk al cliente, supporto al cliente nella scelta dei servizi turistici, verifica della soddisfazione del cliente. Buon inglese, francese e gradito spagnolo. Automunito. Orario 30 ore settimanali mattino dalle 8 alle 13. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal Bando Borse Ricerca può candidarsi inviando il curriculum a albertodicapua58@gmail.com - Borse ricerca 2023 o contattando il numero 3283968698.