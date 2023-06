Addetto alle consegne, anche senza esperienza

Un posto per addetto alle consegne. Codice offerta 2540372 Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Attività di produzione alimentare di Osimo ricerca un addettoa alle consegne anche senza esperienza nel ruolo. Preferibile età compresa tra 25 e 60 anni e domicilio nei comuni di Ancona, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Camerano. Richiesta patente b. Tipologia contrattuale: tempo determinato. Orario di lavoro: part-time (dal lunedi’ al sabato - 814). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] segnalando il codice di riferimento 2540372.