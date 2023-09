Addetto contabilità generale per azienda settore navale

Un addetto alla contabilità generale. Data scadenza: 171123. Codice offerta 387069. Rapporto di lavoro: tirocinio. Centro per l’impiego Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Telefono: 0712137532. Azienda operante nel settore navale, ricerca 1 impiegatao addettao alla contabilità generale. Sede di lavoro: Ancona. Mansioni: addettao alla prima nota, partita doppia e preparazione bilancio. Requisiti: diploma di Ragioneria o laurea in Economia e commercio o laurea in Economia aziendale; possesso patente b. Necessariamente residente nel comune di Ancona.Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito, durata max 6 mesi. Orario di lavoro: 8:3012:30 - 14.3017:30. Trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto.