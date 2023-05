Addetto paghe e contributi per la Labor Marche

Un addetto stipendi e paghe. Codice offerta 4405351. CPI Ancona Email: [email protected] marche.it Pec: regione.marche.centroimpiegoancona @emarche.it. Tel: 0712137532. Lavoro dipendente. Labor Marche stp di Ancona ricerca un addettoa paghe e contributi con esperienza. Mansioni: elaborazione cedolini, gestione adempimenti annuali personale dipendente, pratiche assunz. trasform. cessaz., denunce on line enti previdenziali. Si richiede buona conoscenza dei principali ccnl, buone capacità relazionali e abitudine a lavorare in autonomia e in team. Preferibile conoscenza del gestionale team system. Titolo di studio: diploma eo laurea. Conoscenze informatiche: pacchetto office. Contratto: tempo determinato trasformabile o rinnovabile. Orario di lavoro: tempo pieno. Curriculum a [email protected] tel 3358229483.