Addio a 57 anni all’amica degli animali

Si è spenta l’amica degli animali, domani alle 14 l’ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. L’appello social: "Portate i vostri animali e non vestitevi di nero, lei amava i colori". Laura Attardi aveva 57 anni, nel suo necrologio, sotto il suo nome, aveva chiesto che fosse messa la scritta ‘La tolettatrice di Senigallia’, perché lei era stata la prima a tolettare i cani e gatti, che ha sempre amato. A ricordarla ieri sono infatti stati i volontari dell’Associazione gattofili anonimi odv: "Chi ha,o ha avuto, un cane avrà sicuramente conosciuto Laura Attardi, grande amanti degli animali, talmente grande da farne il suo lavoro da Animalandia come toelettratrice e non solo – il ricordo dell’Associazione – oggi (ieri) è venuta a mancare e noi vogliamo spargere la voce per realizzare il suo ultimo saluto come lei ha espressamente richiesto: che all’uscita della chiesa ci siano tanti animali a salutarla e nessuno vestito di nero, lei amava i colori. La sua passione per gli animali era talmente forte che ha contagiato anche sua figlia, nostra volontaria da alcuni anni. Tutti noi volontari ci stringiamo fortemente attorno alla famiglia". Dopo il rito funebre la salma sarà cremata e le ceneri disperse.