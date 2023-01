Addio a Bruno Cartò, icona di Jesi

Addio a Bruno Morganti, per tutti Bruno Cartò, uno di quei personaggi che hanno fatto la storia cittadina, conosciuto praticamente da tutti. Si è spento ieri a 77 anni, da diverso tempo era ospite della casa di riposo di via Gramsci di fronte alla quale è comparso negli anni scorsi (da quando non lo si vedeva più girare per la città, a piedi, con il suo carretto carico di cartoni), un suo ritratto caricatura (foto). Un murale che Bruno aveva apprezzato tanto da essere stato immortalato, sorridente, proprio lì davanti. La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato Ciccoli e Brunori in via don Battistoni e da oggi sarà aperta alle visite. Il funerale sarà celebrato domani alle 14,30 nella chiesa Regina della Pace. A ricordarlo anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: "Ci sono personaggi che hanno fatto, magari inconsapevolmente, la storia della nostra città – sottolineano dall’amministrazione comunale -. Lui era uno di questi, con il suo inconfondibile carrettino in giro a raccogliere quel cartone che poi si è trovato cucito addosso nel nomignolo con cui tutti lo conoscevano. A modo suo antesignano della raccolta differenziata. "Perché raccogli tutti questi cartoni, Bruno?" gli era stato domandato. E lui, con innocenza disarmante aveva risposto: "Per venderli e dare i soldi ai bisognosi".

"Mi piace ricordarlo - spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - con quell’affetto che ha saputo conquistarsi in quell’umile attività che per lui era così piena di significato. Ciao Bruno Cartò, Jesi ti ha voluto bene".

sa.fe.