Addio a Bruno Mabiglia, anima del porto e conoscitore della città

Il mondo del porto dorico piange la scomparsa di Bruno Mabiglia. L’imprenditore anconetano è morto ieri attorno a mezzanotte, stroncato da una lunga malattia. Mabiglia aveva compiuto 80 anni nel maggio scorso e lascia la moglie Patrizia Gavagnin, le figlie Francesca e Federica e gli adorati nipoti, Mattia, Lorenzo e Gabriele. Già fissato il funerale, con la cerimonia che si svolgerà domani pomeriggio (alle ore 15,30) nella chiesa di san Cosma in corso Mazzini. La passione del porto e una vita lavorativa e professionale passata al porto con una serie di attività legate a quello che oggi è il Barino, il locale all’ingresso dello scalo (sotto la tettoia delle ferrovie) inaugurato all’inizio del Duemila, nel 2001 per la precisione e poi lasciato nel corso degli anni alle figlie, Francesca in particolare. Prima di essere esercente, tuttavia, Mabiglia aveva gestito l’ufficio di cambia valuta sempre nello stesso spazio del porto, ma soprattutto il vagone di informazioni turistiche di fronte all’attuale barino, ai tempi in cui non c’erano le reti di protezione montate dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001 negli Stati Uniti. Successivamente quel vagone, qualcosa di veramente innovativo, è stato dismesso così come l’attività di cambia valute è finita in desuetudine a causa dell’ingresso nell’area Euro. Carattere forte, barista dai toni a volte sopra le righe, ma sempre di grande simpatia, Bruno Mabiglia, come ci hanno ricordato in molti, era sempre disposto ad aiutare gli altri. La passione per il porto e la sua generosità erano i suoi tratti caratteristici, come quando, dopo l’incendio che lo mandò in cenere nel 2006, aiutò i gestori della trattoria Irma con una raccolta fondi. Soltanto uno dei tanti episodi che lo hanno caratterizzato. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si sono fatte precarie e lui è stato costretto, gioco forza, a lasciare il barino alle figlie. Memorabili le serate di discussioni politiche all’interno del locale condivise con altri personaggi della città tra cui il giornalista Geminello Alvi.