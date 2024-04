Addio a Capitani, condottiero del comitato "Uscita a Ovest": "Grazie per quello che hai fatto"

Se le campagne di Posatora e Pinocchio non sono state deturpate da un’opera viaria invasiva è grazie anche lui. Erano gli anni dei blocchi del traffico a Torrette, su via Conca, per dire no al progetto iniziale dell’uscita Ovest, quella di collegamento per il porto con l’autostrada. Si protestava per non far passare i mezzi pesanti su un quartiere residenziale piegato dallo smog. Promotore e condottiero del Comitato Ancona Ovest, che organizzava le proteste per migliorare la qualità dell’aria, Stefano Capitani che è venuto a mancare il giorno di Pasquetta. Aveva 74 anni, abitava in via della Madonnetta e insieme ad altri cittadini, come lo storico Eliseo Coppieri, ha partecipato a decine e decine di blocchi del traffico. Capitani, ex funzionario in Regione ai tempi dell’assessore Pietro Marcolini, è stato ucciso da una lunga malattia. Il comitato era nato nel 2002 per dar voce ai residenti di Palombella, Posatora, Pinocchio, Casine di Paterno e Vallelunga che si opposero al progetto viario dell’uscita Ovest. Anni di battaglie condotte anche con Achille Pozzi, Sandro Zaffiri, che hanno consentito di fare chiarezza sui reali interessi "che si celavano dietro quella fantomatica infrastruttura devastante per il territorio anconetano - osserva Pozzi, oggi ancora membro del comitato - voluta dalla politica e da chi non aveva a cuore il futuro della città e delle nuove generazioni". "Oggi che il nostro "condottiero" è venuto prematuramente a mancare - dice Pozzi - lo ringraziamo a nome dell’intera città perché senza la sua tenacia, caparbietà e impegno saremo qui a piangere l’ennesimo ecomostro incompiuto del nostro territorio. Per questo alla tristezza preferiamo il sorriso nel ricordo di un amico dallo sguardo dolce e gioviale che dal cielo si divertirà con le sue battute sagaci e le sue goliardate a ripensare ai momenti belli trascorsi insieme. Ciao Stefano". Ieri è stata allestita la camera ardente e oggi alle 15.30 si terrà il funerale nella chiesa del Pinocchio (San Michele Arcangelo).

Marina Verdenelli