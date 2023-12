Addio a Carlo Strappato. Il leghista aveva 60 anni

di Silvia Santini

Non ha perso la sua tempra, il coraggio e la voglia di farcela, fino alla fine dei suoi giorni. Dall’ospedale rassicurava tutti che ce l’avrebbe fatta, sempre con il sorriso, postando foto e messaggi per i suoi amici più cari e i conoscenti sui social. Non ce l’ha fatta però. Ieri è deceduto Carlo Strappato, commissario della Lega Riviera del Conero. Originario di Castelfidardo ma residente a Sirolo, aveva 60 anni. Un mese fa aveva subito un trapianto dopo mesi di lotta. Lascia la moglie e due figli nel dolore.

"Grande è il dispiacere per la perdita prematura di un amico e di un uomo che ha dimostrato altruismo e impegno civile. Nella Lega abbiamo fatto un percorso insieme, soprattutto in amicizia. Sono vicino alla famiglia per questa triste perdita", dice il consigliere regionale del partito Mirko Bilò. Il gruppo consiliare fidardense Fare bene afferma: "Lo ricordiamo come una persona appassionata di politica, che ha sempre cercato di fare il bene per il proprio paese. Riposa in pace Carlo". Forti le sue battaglie con il partito per le care città della Riviera e per la sua Castelfidardo, che tutti ricordano con commozione, così come grande la partecipazione alla vita cittadina e non solo. Su Facebook aveva creato il gruppo di centrodestra molto partecipato "Dimensione Marche" per discutere degli argomenti di maggiore attualità della zona.

La salma verrà esposta da oggi pomeriggio nella sala del commiato Alba nova delle onoranze fratelli Virgini in via Bramante a Castelfidardo. Il funerale inece verrà celebrato domani alle 15 nella vicina chiesa centrale della Collegiata.