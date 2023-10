Addio a don Bruno della Collegiata

E’ scomparso don Bruno Bottaluscio, parroco della chiesa centrale Collegiata Santo Stefano di Castelfidardo e anni fa anche a Collemarino. La notizia ha iniziato a raggiungere le orecchie dei fedeli già nel tardo pomeriggio di ieri, a poche ore dalla sua morte. In passato era stato vice parroco a Collemarino, dove, come nella città della fisarmonica, era rimasto nel cuore di tutti. Impegnatissimo per la sua comunità, si occupava con solerzia del servizio mensa e Caritas cittadino, sempre dedito a portare aiuto a chi più ne aveva bisogno. Appena un anno aveva festeggiato con la sua comunità i 50 anni di sacerdozio, una grande festa che ha coinvolto tanti fidardensi, occasione in cui aveva espresso pubblicamente tutta la sua gratitudine. Alla Collegiata la giornata era iniziata con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo Angelo Spina, cui è seguito un momento conviviale e musica dal vivo. Decine i commenti per dargli l’estremo saluto e lasciare un ricordo: "Abbiamo collaborato spesso e con lui filava sempre tutto liscio. Ci lascia con il suo ricordo di fratellanza e amicizia quella che lui ha sempre donato a tutti", dicono dalla Protezione civile. I funerali saranno fissati a ore.