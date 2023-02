Addio a Errante Regni, re della notte Fu il titolare dello storico "Jujube"

di Nicolò Moricci

Addio ad Errante Regni, storico titolare del "Jujube", la discoteca più famosa di Ancona negli anni ’70 e ’80. Un locale, il suo, frequentato dai nomi più illustri del mondo della moda e della canzone, ma anche da intere generazioni di anconetani. Il decesso è avvenuto ieri mattina, attorno alle 7. Immediata, da parte dell’amatissima moglie, Franca Francia, la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti e a sirene spiegate, nella loro abitazione di via Saffi (a Falconara), si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provato in ogni modo a strappare Errante alla morte. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per circa 40 minuti, ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. A chiarire le cause del decesso, potrebbe essere l’esame autoptico, ma la famiglia tende ad escluderlo. Problemi di salute, Regni, a quanto pare, non ne aveva: "Andava a fisioterapia per il braccio, che gli stava dando qualche problema, ma stava bene. Ieri – ricorda Franca – si era alzato perché aveva accusato un malessere. Sarebbe dovuto andare a fisioterapia, ma in bagno si è sentito male. Mi ha chiamato e io, di conseguenza, ho telefonato ai soccorsi. L’età? Lui non vorrebbe che la dicessi ed è giusto così".

Conosciutissimo in tutta la provincia, Errante amava raccontare aneddoti sulle sue vicissitudini personali, regalando ai giovani simpatiche perle di saggezza su politica e attualità. Dopo aver frequentato la spiaggia di Falconara, aveva da qualche anno riscoperto il mare del Passetto, il suo "luogo preferito". Qui, sulla baia ai piedi del Monumento, amava trascorrere le sue estati, sdraiato sugli scogli insieme alla moglie, circondato da amici e vicini di ombrellone. Ad ogni Ferragosto, era lui ad organizzare una piccola festicciola in spiaggia, così come le cene di inizio e fine stagione. Ironico, spiritoso, a tratti dissacrante (e sempre abbronzato), Errante si tuffava in acqua solo il 15 agosto: "Questa davanti l’ascensore è la vasca vip – amava ripetere – uno spicchio di mare per pochi".

Ancora sotto choc la moglie. Insieme, avevano gestito il Jujube di via Trieste, aperto l’ultima settimana di austerity, nel marzo del 1974. Qui, erano tornati un anno fa, il 5 febbraio 2022, quando Regni – conosciuto per la sua fama di playboy – aveva concesso una lunga intervista al Carlino. Ha lavorato a Radio Arancia, a ‘L’ora X’ (dove ora c’è il night club di via Bocconi) e al ‘Seven up’ di Numana. Poi, era partito per Sanremo, "ma mi mancava Ancona" aveva raccontato. I giovani, un chiodo fisso per lui. Con loro, amava intavolare discorsi e ridere di tutto. Un uomo solo all’apparenza superficiale e sfrontato: chi lo conosceva, sapeva quanto fosse timido e profondo, contraddistinto da una generosità e una bontà d’animo unica.

Era parte della storia dell’intera città, Errante, che aveva energia da vendere. Indimenticabili le sue prese di posizione sui giornali contro il Comune, quando – in estate – trovava la rampa di accesso al mare ricoperta di scivolose alghe: "Attenzione che si scivola", diceva, e giù a pulire col raschietto. Lo faceva lui, portando l’attrezzatura da casa. E la gente lo riempiva di complimenti e strette di mano. Per questo, era ormai soprannominato da tutti (da anni) ‘Il sindaco del Passetto’. Per l’ultimo saluto prima della cremazione, sarà allestita domani la camera ardente presso la casa funeraria Pieroni (ore 10-19).