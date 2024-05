Addio a Euro, il direttore del Metropolitan

È stato un figlio illustre di Ancona, conosciuto da tutti, grandi e piccini, come "il direttore", per via di quel ruolo che ha rivestito, per una vita, all’ex cinema Metropolitan. Una struttura che sentiva sua, impressa nella pelle, nei ricordi e nel cuore. Si è spento ieri, all’età di 95 anni, Euro Baldoni, storico personaggio della città. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia, piena di dolore. Euro, dopo una breve parentesi lavorativa da elettricista nel negozio dello zio Bruno Ippoliti, a ridosso della Seconda Guerra mondiale, quand’ancora ragazzino, era entrato al Metropolitan come operatore di cabina, quello che potremmo definire il "proiezionista" dei tempi moderni. Non esisteva, allora, il Teatro delle Muse. Quindi l’ex cinema, che peraltro oggi ospita la sede del Carlino, era un punto di riferimento per la collettività. Euro era sempre lì, in quella sua seconda casa. Rivendicava con orgoglio quando, durante il terremoto del 1972, ‘Terry’, il Metropolitan fu l’unica impresa nel cuore del centro a rimanere aperta in mezzo ad un deserto di saracinesche abbassate. O ancora quando, nell’attentato del 1955 proprio al Metropolitan in cui morirono due donne, lui fu d’ausilio alla polizia nelle indagini. Insomma, è stato un pilastro del tessuto sociale di Ancona. Città che si è stretta al vuoto della moglie Madera, delle figlie Gloria e Cristiana e dei parenti tutti. Lunedì l’ultimo saluto, alle 15, nella camera mortuaria dell’ospedale di Torrette.

Giacomo Giampieri