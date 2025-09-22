Addio a Franco Lorenzetti. E’ stato poeta e artista. Domani i funerali

Addio a Franco Lorenzetti, l’ultimo saluto martedì alle 15 alla chiesa dei Cancelli. Artista, poeta e musicista, si è spento sabato dopo una dolorosissima malattia all’età di 68 anni: se n’è andato circondato dagli amici musicisti e dai suoi tanti amici che lo hanno sempre amato e sostenuto. "Quando muoiono i poeti siamo tutti un po’ più poveri – il ricordo della sorella Anna – Franco ha attraversato la vita con un sorriso garbato sulle labbra che non si è mai assoggettato alle convenzioni del mondo, che ha amato tutti gli umili come lui, che ha vissuto di niente ma ha donato a piene mani. Se n’è andato senza un pianto, senza un lamento o una recriminazione. Ci lascia un esempio luminosissimo di vita e un sasso duro nel cuore".

Molto conosciuto sulla spiaggia di velluto, ha organizzato diverse esposizioni a tema e inciso le sue composizioni in studio, è autore di tre musical a sfondo religioso. Ha lavorato alle Poste e da alcuni anni scrive racconti. Nelle sue opere pittoriche ha interpretato un universo evocativo dove gli impulsi dell’incoscio suggeriscono e muovono i fili di una propria storia come proiezione di una vicenda interiore. Le sue immagini sono sciolte dai vincoli della figurazione tradizionale, sono trattate sommariamente in una spazialità non definita, intesa a sviluppare presenze della memoria in una libertà assoluta di linguaggio e questo è il segno di una grande libertà pittorica.

Ieri è stata aperta la camera ardente presso la Casa Funeraria di Borgo Bicchia.