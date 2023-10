Addio a Frattesi, presidente onorario dello Sci Club Senigallia: ricordo e commiato

Associazionismo in lutto, si è spento Alessandro Frattesi, aveva 91 anni. Oggi alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. Molto attivo nel mondo dell’associazionismo, è stato prima tra i fondatori, poi per lungo tempo presidente dello Sci Club. "È con profondo dispiacere – il ricordo dello Sci Club ‘G. Panei’ – che comunichiamo la scomparsa del presidente onorario Alessandro Frattesi, socio fondatore e infaticabile promotore della nostra associazione". Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore.