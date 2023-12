Addio a Governatori, aveva 74 anni

Era un volontario instancabile, un punto di riferimento per il gruppo di Protezione civile di Camerano. Massimo Governatori è scomparso l’altro ieri dopo una malattia durata alcuni mesi che non gli ha lasciato scampo. Il cameranese aveva 74 anni. "Sarai sempre accanto a noi. Non importa quanto è grande la distanza che ci separa, sentiremo sempre vicino il tuo ricordo – dice il coordinatore Pietro Giancola – e non dimenticheremo mai quanto è stato grande l’affetto che ci ha uniti. Il nostro gruppo di protezione civile non smetterà mai di parlare di te, in questo modo proveremo a sentirti ancora vicino, ricordare quel tuo sorriso di persona buona e gentile, i momenti insieme in tanti interventi dove tu eri sempre disponibile e presente per noi e per gli altri. Ricordo il nostro lavoro insieme durante il recupero dei beni culturali, eri con me mentre recuperavamo un antico "Cristo in croce" da una chiesa lesionata durante il sisma del 2016. Un amico è per sempre. Ciao Massimo, Max, gigante buono". Governatori era appassionato di fotografia e amava girovagare per l’Italia con il camper. Addoloratissimi i parenti per la scomparsa del 74enne, attorno cui si stringe il cordoglio della cittadina. Stamattina alle 10 la salma sarà inumata nel cimitero di Tavernelle ad Ancona.