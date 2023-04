Addio a Lino Falà, politico e giornalilsta

Addio a Lino Falà ex politico e giornalista chiaravallese. Si è spento a 95 anni e ieri in tanti hanno voluto portargli l’ultimo saluto alla casa funeraria Santarelli prima della sepoltura nel cimitero di Chiaravalle "Lino – sottolinea il nipote Jacopo Francesco Falà, segretario provinciale del Pd e consigliere comunale uscente nella città di Maria Montessori - è stato un pezzo di storia di Chiaravalle: come giornalista, con le sue epiche narrazioni sportive e di cronaca, come protagonista della vita politica della città, già candidato con Guido Molinelli sindaco nella lista "La Spiga" nel primo dopoguerra e poi sempre attivo nelle formazioni della sinistra comunista. Fonte inesauribile di storie e racconti, con la sua ironia e il suo sguardo lucido sulla realtà. È stato triste salutarti stamattina – scrive Jacopo Falà dalla sua bacheca Facebook -, ma rimarrai nel ricordo dei tanti che ti hanno voluto bene e di tutta la città. Ciao zio". Tantissimi i ricordi in rete e non per l’ex giornalista e politico stimato da tanti per la sua educazione e rispetto ma anche per il suo essere "integerrimo"

sa.fe.