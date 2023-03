Addio a Luciano Francioni, anima dello sport osimano

"Una notizia che mai avremmo voluto ricevere". Inizia così il posto pubblicato ieri sera dalla Robur Osimo basket. Se n’è andato il grande ed indimenticabile Luciano Francioni. "Socio della società, dirigente unico nel suo genere , anima della Robur per tantissimi anni nonché custode appassionato dei ricordi più belli della storia della pallacanestro osimana, che ogni tanto portava all’attenzione di tutti dall’alto del suo amore per la Robur. Sempre a disposizione della Robur e della comunità osimana, Luciano non si è mai tirato indietro ed ha sempre contribuito alla causa giallorossa.

G.S. Robur Basket Osimo e Giovane Robur Basket desiderano porgere le più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Luciano, a partire dai figli Francesco nostro ex allenatore e responsabile del SummerCamp e Fabrizio, abbracciando tutti i loro cari in questo momento di profondo dolore. Siamo con voi.

Grazie Luciano per tutto quello che hai fatto per noi, proteggici dall’alto!". Condogliane anche dal sindaco Simone Pugnaloni: "Incredulo per quanto accaduto, mi stringo attorno al dolore della famiglia di Luciano Francioni per questa sua prematura scomparsa. Un uomo capace di sprigionare sempre un immenso sorriso quando lo incontravi e ti fermavi a parlare di sport, un carica unica di entusiasmo quando lo vedevi al palas a tifare Robur ed allo stadio a tifare Osimana. Un abbraccio grande ai figli Francesco e Fabrizio ed alla sua signora Giuliana".