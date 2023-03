Addio a Marcello Mosconi Memoria storica della città

Addio a uno dei volti storici di Ancona: è morto Marcello Mosconi. Domenica, avrebbe compiuto 83 anni. Passeggiava sempre, quasi tutti i giorni ed era frequente incrociarlo durante le sue lunghe camminate dal Piano al Passetto, che lo facevano sentire vivo. Una camminata svelta, quella di Mosconi, che salutava chiunque gli sorridesse con eleganza e raffinatezza. Mai una virgola fuori posto, lui, conosciuto per il suo lavoro. Girava infatti tutta la provincia (e non solo) per via della sua carriera da rappresentante e agente di commercio. Con la sua Citroen, si spostava tra Falconara e il Piano. Poi, a piedi fino al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre, al Passetto, e ritorno. L’autobus usava prenderlo alla fermata di fronte a piazza D’Armi, in zona Piano. Qui, tutti lo conoscevano. L’uomo è spirato nella notte di due giorni fa, attorno alle 2, all’Inrca di Ancona, dove era arrivato qualche settimana fa a causa di un infarto che lo aveva colpito improvvisamente. Mosconi aveva già due stent e ieri avrebbe dovuto firmare le dimissioni, dato che sembrava che le sue condizioni fossero migliorate. Poi, invece, l’epilogo tragico e improvviso.

Era una delle memorie storiche della città, Marcello e sapeva tutto di (quasi) tutti, da Giuseppe Lattanzi ad Alberto Spadolini, passando per Mimma (Irma Baldoni Di Cola) e Alda Renzi Lausdei. Al mattino, amava andare in edicola, comprare i quotidiani e leggere le notizie che interessavano la sua città. Si sentiva anconetano dentro, nonostante vivesse a Falconara. Mosconi leggeva perfino mentre aspettava gli autobus, o sulle panchine del viale. L’82enne lascia la sorella Mirella e i fratelli, Marco e Massimo. Oggi, alle 11, sarà possibile dargli l’ultimo saluto alla sala del commiato del cimitero di Tavernelle, dove verrà tumulato.

ni.mor.