Addio a Maria Gabriella Belogi, la storica bagnina aveva 82 anni

Operatori balneari in lutto, si è spenta Maria Gabriella Belogi, aveva 82 anni. Ieri alle 15 l’ultimo saluto nella chiesa Santa Maria della Pace – Portone, a poca distanza dall’abitazione dove la bagnina aveva vissuto con la sua famiglia. Una persona molto conosciuta in città, dove nel pomeriggio di giovedì si è diffusa la notizia della sua dipartita: Maria Gabriella è stata per circa 60 anni la titolare dei Bagni Firmina 84, stabilimento balneare sul lungomare Dante Alighieri. "Un’instancabile lavoratrice, un’amica, una confidente e per i nostri figli anche una mamma – spiegano i clienti – nel suo stabilimento ci si è sempre sentiti a casa, una gestione tradizionale che è continuata con i suoi figli, ci mancherà". Più di mezzo secolo fa l’82enne aveva ereditato lo stabilimento dalla madre Firmina che aveva gestito insieme al marito Egidio Baldelli Montagna, scomparso quattro anni fa. A raccogliere il testimone, i figli Marco e Laura. "Ciao Mamma, il vuoto si fa sempre più vuoto, lo colmeremo con le tante cose che te il Babbo ci avete donato", il ricordo social del figlio. Molti i clienti che hanno appreso la notizia via social e hanno subito fatto pervenire alla famiglia numerosi messaggi di vicinanza.