Addio a Marinelli, una vita per la fotografia. E’ morto Medici: è stato anche assessore

C’è una comunità sgomenta, quella falconarese, per la scomparsa di tre personaggi che hanno segnato la storia passata e recente della città. Giovedì scorso, all’età di 85 anni, è scomparso Giorgio Marinelli, una vita dedita alla fotografia che, per lui, ha rappresentato molto più di una passione, tanto da portarlo a scattare immagini eterne in tutto il mondo. A Falconara ha contribuito a fondare il circolo ‘Il Diaframma’.

All’indomani, venerdì, è deceduto Cardenio Medici, 76 anni, volto politico di Falconara della quale è stato anche assessore negli anni Ottanta.

Ieri mattina, invece, un lutto che ha colpito Castelferretti. È infatti venuto a mancare Michele Radicioni, 93 anni, storico presidente della Pallavolo Sabini. Una notizia, questa, che ha scosso la frazione e, in generale, il mondo del volley nel quale è stato un’autentica istituzione. Nella società castelfrettese ha svolto tutti i ruoli e, in passato, è stato elemento determinante per la scalata in serie A2, un risultato impensabile per un club di paese. Tre uomini di ideali e valori, che nessuno dimenticherà.