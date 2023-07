Addio a Padre Ampelio Menelle, storico Parroco del San Carlo di Osimo

Si è spento a 94 anni padre Ampelio Menelle, storico parroco del San Carlo Borromeo di Osimo negli anni Ottanta e Novanta. Nativo di Istrana in provincia di Treviso, è stato trasferito ad Osimo dal 1987 al 1999. Da parroco del San Carlo a Osimo fu un punto di riferimento per tante famiglie e giovani di quegli anni. Figura carismatica, amatissimo da tutti soprattutto dai giovani, padre Ampelio ha saputo coinvolgere la sua comunità di fedeli. La sua passione per la montagna e l’escursionismo lo portò ad organizzare numerosi campi scuola nelle sue amate Dolomiti, a Piandimaia, la Casa Alpina degli Scalabriniani immersa nel bosco di Villabassa, in Val Pusteria. Quelle che organizzava furono esperienze di vita importanti per tanti ragazzi e ragazze di Osimo. L’altro ieri sera tanti di quei giovani con le loro famiglie si sono dati appuntamento proprio al San Carlo, per una veglia di preghiera in suo ricord. I funerali si tengono oggi alle 10 a Trevignano.