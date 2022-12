Addio a padre Innocenzo Cardellini

E’ scomparso padre Innocenzo Cardellini, sacerdote scalabriniano di 79 anni nato a Offagna, cui è restato sempre molto legato, dove tornava spesso e dove era davvero benvoluto. E’ deceduto al compimento del 50esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale, dopo una lunga malattia all’ospedale di Arco in provincia di Trento. Professore emerito di Esegesi dell’Antico Testamento, ha insegnato in prestigiose università italiane e straniere ed è stato autore di tanti libri e testi scientifici. Nel corso della sua vita sacerdotale infatti aveva seguito un profondo percorso di studi e di ricerca che lo aveva portato all’estero, in Svizzera, in Germania, e poi a Roma. "Per tutti noi era affettuosamente "Noce", persona umile, discreta, ma di pensiero aperto – dice il sindaco Ezio Capitani -. Con lui Offagna perde un altro pezzo della sua storia".