Addio a Paola Coatti, fra le fondatrici di Copura

"Noi donne della cooperativa andavamo a lavorare in bicicletta, con le scale sulle spalle. Ma davanti a loro c’ero io, con dei secchi o con delle scale. Sembrava che io dovessi sostenere tutta la cooperativa e per questo non mi è mai piaciuto parlare della mia vita. In tutte le cose, però, prima di mettere a repentaglio la vita delle mie donne, ci andavo io a provare". È una testimonianza di otto anni fa, nel 2015, quando la cooperativa Copura festeggiò i 40 anni di attività. Lei è Paola Coatti, fondatrice nel 1975, con altre 8 donne, della cooperativa dedita alle pulizia, raccontò la nascita e lo sviluppo di quell’azienda, che presiedette anni. Paolina, detta Paola, è morta a 92 anni. "Nel darne il triste annuncio – scrive Legacoop - i cooperatori romagnoli si stringono al marito, alle figlie, alla famiglia tutta e alle tantissime persone che hanno conosciuto e stimato la ex presidente". "Anche durante le riunioni del consiglio della cooperativa – aggiungeva Coatti nella testimonianza del 2015 – avevo bisogno di confrontarmi perché pensavo sempre a cosa avrebbero detto le altre donne di quello che sostenevo io. Avevo bisogno di una persona con la quale confrontarmi, Lidia Milito, perché non ce la facevo più a reggere. Io dovevo badare ad andare a vedere il lavoro, misurare, aiutare a fare un po’ di preventivi, star dietro a tutti i turni delle donne, svegliarmi alla notte quando mi chiamavano dall’Alfa Romeo perché di noi non potevano andare a fare le pulizie, quante volte mi hanno chiamato… Dovevo essere dappertutto, non ce la facevo mica più: dicevo, se vado avanti così, io mi ammalo".

Probabilmente era una predestinata della cooperazione. "Mio padre era un muratore edile, era nel consiglio della sua cooperativa di Longastrino, perché la mia provenienza è ferrarese. Mise a disposizione della cooperativa tutto il suo capitale, una vigna, per sostenerla economicamente Da mio padre ho ereditato lo spirito cooperativistico". "I principi e la capacità di Paola Coatti vivono ancora oggi nel suo esempio" dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. Se Copura oggi è una grande realtà nazionale dei servizi lo deve anche allo spirito pionieristico di quelle donne che, senza lauree e capitali, armate solo di tanta buona volontà e del proprio lavoro, decisero di unire le forze per costruirsi un domani migliore". "Paola - commenta il presidente di Copura, Corrado Pirazzini - è stata una cooperatrice straordinaria, che in tempi difficilissimi ed eroici, è stata in grado di esprimere il meglio dell’idea mutualistica, contribuendo in modo determinante alla nascita di un grande gruppo cooperativo. I cooperatori di oggi hanno molto da imparare da quella energia, da quei valori e da quella volontà".

l.t.