Addio a "Pasquina" la storica edicolante

La comunità di Jesi saluta commossa la scomparsa di Pasqualina Capogrossi, meglio conosciuta in città come Pasquina. Per vent’anni, quell’edicola che ha gestito nel popoloso quartiere San Giuseppe è stata un vero punto di riferimento quotidiano per amici e clienti. Crocevia di tante persone, che ben volentieri si recavano nella piccola attività di una commerciante verace, sorridente e disponibile. In quegli spazi, oggi, trova casa un’agenzia immobiliare. Ma è proprio di fronte a quel posto che la figlia Giorgia e suo genero gestiscono un’altra edicola, in qualche modo portando avanti una lunga storia di famiglia.

Pasquina si è spenta giovedì, all’età di 90 anni, a Filottrano. A darne notizia i figli Antonio, Francesco e Giorgia, le nuore Manuela e Patrizia, il genero Marco, i nipoti e i parenti tutti. Una notizia dolorosa, ma della donna rimarranno tanti ricordi positivi, a dimostrazione delle attestazioni di cordoglio e affetto che stanno pervenendo in queste ore ai suoi cari.

Dopo l’apertura della camera ardente Sala del Commiato Ciccoli e Brunori di via don Battistoni, oggi alle 16, nella chiesa di San Giuseppe a Jesi, il funerale.