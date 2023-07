"Addio a Pierfranco Cannizzaro: Morto a 59 anni l'ex Presidente AIF a Chiaravalle" - Ultimo Saluto al Cittadino Impegnato per il Bene della Comunità

E’ morto a 59 anni Pierfranco Cannizzaro. Da presidente della onlus Associazione Italiana Fibromialgia ha dato negli anni un contributo di grande valore nel supporto dei malati e dei loro familiari. Malato da tempo Cannizzaro si è spento martedì alle Torrette dove era ricoverato da tempo. "Questa città perde un cittadino sinceramente impegnato per il bene della comunità e personalmente soffro per la perdita di un buon amico" commenta il sindaco Cristina Amicucci. Il consigliere dem Jacopo Falà lo ricorda come "sempre attivissimo e in prima linea sui problemi legati alla disabilità, aveva promosso nei Comuni di tutto il territorio marchigiano la stesura dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche – ricorda Falà - svolgendo un ruolo di stimolo per le amministrazioni in questa importante battaglia di civiltà. Non possiamo non ricordare la camminata esperienziale con cui lui ha coinvolto tanti chiaravallesi. Sull’ospedale di Chiaravalle abbiamo condiviso una decennale battaglia per la sua valorizzazione, a fronte di tagli e depotenziamenti continui". Domani alle 15.30 a Santa Maria in Castagnola l’ultimo saluto.