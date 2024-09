Addio a Piero Piangerelli: "Illustre prof e artista"

La città di Loreto dice addio ad uno dei suoi artisti più illustri ed amati: Piero Piangerelli scomparso all’età di 84 anni. Amava definire la sua poetica geometrismo lirico. Per 35 anni era stato docente di educazione artistica nella Scuola Media di Loreto, dove ha fatto appassionare all’arte intere generazioni di lauretani. Continuerà poi a mettere a disposizione la sua esperienza anche alla Libera Università Lauretana della Terza età, dove ha insegnato la pittura ad acquerello per più di 20 anni. "Oggi ci lascia una persona perbene che ha fatto la storia di Loreto dal punto di vista artistico e culturale, ma che ricordiamo anche per lo spirito di servizio verso gli altri, la grande disponibilità e l’essere sempre sorridente", dice il sindaco Moreno Pieroni. Nel corso degli anni ha proseguito senza sosta la sua produzione artistica e conseguito numerosi riconoscimenti: ultimo in ordine di tempo, nel luglio 2023, il Premio Artista dell’anno nell’ambito del Premium International Florence Seven Stars. Negli ultimi anni era impegnato nel gruppo Incisori Lauretani, autori di una cartella di lavori apprezzata anche dal Papa. Lascia la moglie Adina, con la quale aveva da pochi giorni festeggiato i 52 anni di matrimonio.